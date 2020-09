Avatar 2 et 3 : James Cameron confirme que le tournage des films est presque terminé

Le tournage des prochains films de la licence Avatar a connu de nombreux aléas, à commencer bien sûr par la pandémie de COVID-19. Il semble toutefois que les choses aient enfin bien progressé. En effet, via un appel vidéo avec Arnold Schwarzenegger, le réalisateur James Cameron vient de donner des nouvelles concrètes des deux prochains opus, filmés en simultané.

« Je suis en train de tourner en Nouvelle-Zélande. Nous tournons le reste des scènes en live-action. Il nous reste environ 10 % restants. Nous sommes à 100 % sur Avatar 2 et nous sommes environ à 95 % sur Avatar 3 ».

Il précise également que la production a perdu environ quatre mois et demi à cause de la COVID-19, qui s'ajoutent au reports précédemment annoncés. Ainsi, Avatar 2 devrait sortir le 16 décembre 2022 et Avatar 3 le 20 décembre 2024. Rappelons que le premier Avatar date de 2009.