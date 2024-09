« J’étais à l’avant-garde de l’image de synthèse il y a plus de trente ans, et je suis resté à la pointe depuis. Aujourd’hui, l’intersection de l’IA générative et de la création d’images en CGI constitue la prochaine vague », indique James Cameron.

Le réalisateur embrasse donc la nouvelle tendance IA, et considère que la convergence de ces deux moteurs de création permettra aux artistes de raconter des histoires de manière inédite.