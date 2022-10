L'épisode Bruce Willis et son deepfake serait seulement... un fake, selon son agent

La société Deepcake avait auparavant entraîné son IA sur des contenus issus de Die Hard et du Cinquième Élément. Bruce Willis est d'ailleurs cité directement sur le site web de la société, ce dernier déclarant : « Avec l'avènement de la technologie moderne, j'ai pu communiquer, travailler et participer à un tournage, même en étant sur un autre continent. C'est une expérience nouvelle et intéressante pour moi, et je remercie notre équipe. »

Reste à savoir maintenant si un film avec la doublure numérique de Bruce Willis verra réellement le jour prochainement. Toujours est-il que la technologie deepfake a déjà été employée dans le cinéma, et devrait nous réserver encore quelques surprises…