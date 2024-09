Le premier texte renforce les protections des acteurs et chanteurs concernant la génération par l'IA de leur voix ou de leur image. Il exige que « les contrats précisent l'utilisation de répliques numériques générées par l'IA de la voix ou de l'image d'un artiste, et que l'artiste soit représenté professionnellement lors de la négociation du contrat ». Une législation forcément bienvenue, alors que de plus en plus artistes émettent leurs inquiétudes face à l'IA générative et sa capacité à copier leur voix. Le scandale entre OpenAI et Scarlett Johansson en est le parfait exemple.