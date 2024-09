C'est un assistant pas comme les autres que vient de recruter le Nevada. Le Silver State américain a prévu de lancer, d'ici quelques mois, un système d'IA porté par Google, pour plus rapidement répondre aux demandes des chômeurs de l'État. Pour être le plus efficace possible, le modèle sera entraîné à partir de la loi et des politiques du Nevada en matière de chômage.