Le Tennessee devient le premier État à protéger les musiciens face à l'IA

L'IA générative, et surtout la vitesse à laquelle elle évolue, pose de nombreuses questions sur le plan juridique et la propriété intellectuelle. Les modèles sont en effet formés sur de vastes quantités de données, souvent protégées par le droit d'auteur. Depuis plusieurs mois, les artistes et auteurs sont toujours plus nombreux à porter plainte contre les entreprises qui les développent.