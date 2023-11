Hollywood : après les scénaristes, les acteurs trouvent un deal avec les studios et mettent fin à leur grève

Cette enveloppe, accueilli à bras ouvert par le syndicat et l'ensemble des acteurs, et doublée d'autres garanties. Parmi les plus importantes, des « protections face à la menace de l'IA » ainsi que la mise en place d'un « bonus de participation au streaming ». C'est une première, et on l'espère pour eux, non la dernière. Les plafonds la Pension & Health (fonds de pension du syndicat) des membres du SAG-AFTRA ont été également revues à la hausse. Une excellente nouvelle au pays où l'assurance maladie se paie au prix de l'or et où le système de retraites est un sujet largement débattu.