Grève à Hollywood : pourquoi les négociations entre studios et scénaristes viennent encore d'échouer

Pour rappel, le conflit entre le WGA (Writer's Guild of America) et l'AMPTP, le conglomérat qui représente les différents studios et producteurs télévisuels, a démarré le 2 mai dernier.

Les scénaristes réclament de meilleures conditions salariales, avec notamment une meilleure visibilité sur les droits résiduels, des sommes versées au fil des diffusions des programmes par les chaînes de télévision. Les plateformes de streaming rechignent à donner leurs chiffres d'audience, réduisant ainsi considérablement les droits résiduels. Les auteurs souhaitent également que les studios s'engagent à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'écriture des scénarios.

Après des semaines de blocage et de piquets de grève, WGA et AMPTP étaient parvenus à retrouver le chemin des négociations. Ce mercredi 23 août avait lieu une réunion entre les représentants du syndicat des scénaristes et la présidente de l'AMPTP, Carol Lombardini. Cette dernière était accompagnée des patrons des plus grands studios hollywoodiens, à savoir Bob Iger pour Disney, David Zaslav pour Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos de Netflix et Donna Langley, la présidente d'Universal Group. Malheureusement, cette rencontre n'a servi à rien, et les négociations reviennent au point de départ, la contre-proposition proposée par les studios étant jugée nettement insuffisante par les grévistes.