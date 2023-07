Hollywood : grâce à l'IA, les studios veulent des clones d'acteurs... gratuits

Hollywood n'avait pas connu de grève depuis les années 1980. Depuis plusieurs semaines, le conflit entre les studios et le syndicat est plutôt sévère. Acteurs et réalisateurs souhaitent une hausse de leur rémunération, ainsi qu'un encadrement plus clair sur l'utilisation de l'IA. Ce que dépeignait la série Black Mirror dans l'épisode Joan is Awful n'est pas sans rappeler la crise que traverse aujourd'hui Hollywood.