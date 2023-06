Black Mirror : la date de sortie enfin connue, Netflix fête ça avec une nouvelle bande-annonce glaçante

La firme, récemment au cœur de l'actualité à la suite de sa mise en place de mesures antipartage de comptes, décrit cette nouvelle salve comme suit : « La sixième saison est considérée comme la plus imprévisible, la plus inclassable et la plus inattendue de toutes. » Elle ajoute qu'elle est composée d'histoires « tordues qui traversent les époques et répandent la terreur ».