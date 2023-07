Grèves à Hollywood : après les auteurs, les acteurs ?

Les discussions étaient tendues entre la SAG-AFTRA, syndicats des acteurs de Hollywood, et les grands studios de production réunis au sein de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Après 4 semaines d'échanges infructueux, le syndicat a finalement décidé d'arrêter les frais et de faire cesser les échanges.

« Les réponses de l’AMPTP aux propositions les plus importantes du syndicat ont été insultantes et ne respectent pas notre contribution capitale à cette industrie », est-il expliqué dans un communiqué. Les salaires proposés par les géants du secteur seraient notamment considérés comme nettement insuffisants. Dans les grands noms ainsi pointés du doigt, on peut retrouver Apple, Netflix, Amazon ou des maisons historiques telles que Warners Bros., Disney et Paramount.