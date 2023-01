Disney, Netflix, Apple, Amazon : qui sort son épingle du jeu pour les Oscars ?

Chez Netflix, c'est le film de guerre À l'Ouest, rien de nouveau qui permet au service de SvoD d'être bien classé. L'œuvre est nommée pas moins de 9 fois, derrière Everything Everywhere All at Once et ses 11 possibles récompenses. Netflix peut aussi remercier ses films d'animation Pinocchio et Le Monstre des mers, un genre qui a été un véritable moteur de critiques positives tout au long de l'année 2022 pour la plateforme.