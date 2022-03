Une nouvelle bande-annonce qui décoiffe pour Top Gun : Maverick

Cette nouvelle bande-annonce ne nous en apprend pas bien plus sur l'intrigue, mais confirme tout le bien que l'on pensait du film déjà à l'époque. La mise en scène de Joseph Kozinki, qui a officié sur TRON : l'Héritage et Oblivion, déjà avec Tom Cruise, semble particulièrement ample et dynamique lors des scènes de vol. Le réalisateur a notamment utilisé des caméras IMAX pour des plans toujours plus impressionnants sur grand écran.

Évidemment, si vous vous posiez la question, l'acteur a réalisé une grande partie de ses cascades et a bien embarqué à bord d'un avion de chasse pour toujours plus de réalisme, même s'il n'a pas eu l'autorisation de la Navy pour piloter lui-même un F-18.

Sauf énième retard de dernière minute, Top Gun : Maverick sera dans les salles françaises à partir du mercredi 25 mai prochain.