Passengers : un voyage sans retour aux confins de l'Univers

Jim et Aurora vont donc apprendre à se connaître et, finalement, tomber amoureux. Ils vont surtout prendre acte de leur destin et, en Adam et Eve contemporains, ne vont attendre longtemps avant de construire leur nouvel Eden dans l'Avalon.

Quelques mois plus tard, Aurora apprendra finalement la vérité sur son réveil et sur les motivations de Jim, ce qui brisera nette leur idylle. Le scénario évoque alors brièvement les conséquences de ce voyage pour la jeune femme, qui a abandonné sa famille et ses amis pour réaliser son rêve d'ailleurs et qui se retrouve condamnée à partager le reste de sa vie avec un égoïste.

« Peu importe la destination, le plus important c'est le voyage », semble nous dire Passengers. Le film nous invite, à sa manière, à ne pas regarder en permanence vers l'avenir et à se réjouir des petits moments de vie, bons comme mauvais, pourvus qu'on les vive avec quelqu'un.