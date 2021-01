Minuit dans l'Univers, une ballade intime vers les lunes de Jupiter

Ce qui surprend d'emblée avec Minuit dans l'Univers, c'est son rythme très lent. Dès les premiers plans George Clooney refuse l'ostentatoire ou le grand spectacle et privilégie une mise en scène posée et aux mouvements de caméra limités, mis à part quelques plans virevoltants autour du vaisseau spatial et de rares moments d'action dont la mise en images s'inscrit dans les pas de Gravity (dans lequel jouait George Clooney, logique).

Le metteur en scène se concentre avant tout sur ses personnages et plus particulièrement sur leur isolement. Le début du film le souligne par l'image avec le focus placé uniquement sur les visages, entourant le reste du décor d'un flou impossible à rater et qui les isole du cadre et de leur environnement. Cette petite astuce lui permet d'éviter de longues minutes d'exposition pour présenter les enjeux de son récit, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque l'on rentre dans le vif du sujet immédiatement après le générique.

Même chose pour la présentation des personnages qui ne nécessite que quelques lignes de dialogue et de rapides flashbacks pour nous lier à Augustine et aux astronautes. Même si le récit reste linéaire et simple à suivre, il ne faudra pas cligner des yeux au risque de rater une information glissée au détour d'une scène.