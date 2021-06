Dune, la sortie du film de Villeneuve encore repoussée au 22 octobre

Cette nouvelle adaptation de la saga littéraire science-fiction légendaire de Frank Herbert, initiée en 1965, glisse une fois de plus entre les doigts des fans telle une poignée de sable : mais a priori plus pour longtemps. Outre sa sortie en salles désormais établie le 22 octobre, le film fera ses débuts le même jour sur le service de streaming vidéo HBO Max suite à un accord controversé entre Warner Bros. (responsable de ce report) et la plateforme.