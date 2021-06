Phobos : embarquez pour une télé-réalité spatiale à haut risque vers la planète rouge

On l’apprend dès les premières pages de l'œuvre : la mission Genesis est en fait vouée à l’échec. Les animaux envoyés préalablement dans les locaux robotiquement assemblés sur Mars sont tous décédés. Et pour cause, les infrastructures vers lesquelles font route nos douze jeunes prodiges ne sont pas viables.

Dès cet annonce, Phobos prend une toute autre tournure : on pensait lire l’histoire légère, quoique malsaine, d’une télé-réalité hors du commun. L'œuvre se pare d’un aspect thriller, alors qu'une course contre la montre est engagée pour Léonor et ses potes.



Le scénario nous fait suivre à la fois l’histoire des « candidats » sur le vaisseau, et celle des pontes d’Atlas Capital, restés sur terre et occupés à enterrer la vérité. Soyons honnêtes : Phobos est, dans un premier temps, maladroite. La situation initiale est exposée de façon poussive, on sent que Victor Dixen essaie de présenter avec trop de précision son héroïne principale et son univers. Or la BD ne permet pas d’être aussi bavard que l'écriture en prose d'un roman.

Les premières pages peuvent donc rendre perplexe, peut-être même inquiéter un peu les lecteurs non avertis. Au fil de la lecture pourtant, on se prend au jeu : Léonor va-t-elle parvenir à conquérir le cœur des spectateurs ? Qui seront nos candidats préférés ? L’équipe va-t-elle sauver sa vie face à ce fonds d’investissements sans scrupule ?