Punk Rock Jesus : un Truman Show à la sauce biblique

Punk Rock Jesus se déroule sur plusieurs années, au cours desquelles on voit Chris grandir, devenir adolescent. L'occasion pour l'auteur de nous présenter, au fil du temps et des pages, les différents partis en présence : à la télévision, un professeur avec une grosse barbe choque tout le monde en faisant remarquer qu’on ne sait même pas si Jésus Christ a vraiment existé. Daisy Milton, leader de la « nouvelle Amérique Chrétienne », échafaude des plans toujours plus compliqués pour libérer le « messie », alors même que le monde entier a les yeux rivés sur chaque minute de la vie de Chris… Dépassant les seules questions religieuses, Punk Rock Jesus, dépeint en fait l'histoire d'un monde qui évolue, et pas dans le bon sens.



Au fur et à mesure que Chris grandit, on découvre une société ravagée par ses contradictions, se raccrochant à cette télé-réalité comme s’il s’agissait de sa dernière chance de rédemption. Les événements malencontreux s’enchaînent, dopés par une production assoiffée d’audimat et d’argent, et peu à peu, on se rend compte que ce n'est plus le « fils de Dieu », mais la télévision, qui est devenue la religion principale de tous les spectateurs.