Faon : une bête peut-elle en sauver une autre (et l’humanité au passage) ?

Il est temps de passer aux choses sérieuses. Axe, Lucas et une petite équipe de militaires sont envoyés en plein territoire ennemi pour déloger Faon, morte ou vive. Un véritable passage épique, dans le plus pur style manga, au cour duquel les abominations de l’adolescente rebelle pullulent afin d’arrêter la Bête.

Conscient de son niveau, inférieur à celui de sa sœur, notre héros va devoir prendre son courage à deux mains pour remettre de l’ordre dans le chaos qui règne sur le monde. Le combat n’est pas qu’une histoire de pouvoir, mais de volonté, chose que retranscrit à merveille Jean Bury. On sent bien l’incertitude de l’adolescent, effrayé par celle qu'il aime et qu’il admire tant.

La confrontation finale sera aussi explosive qu’intense en émotions. Je dois dire que cette approche plus jeune est diablement revigorante. Pas de héros badass qui n’a peur de rien, juste deux ados perdus et effrayés à cause des erreurs des adultes. Faon est un livre très poignant qui apporte un petit vent de fraîcheur dans le monde de la SF. Ce qui ne l’empêche pas de rester sombre à souhait. En bref, un très beau mélange !