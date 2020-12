Le Faucheur : bienvenue à badass-land !

Quand je vous disais que la vie ne faisait pas de cadeaux aux héros, j’étais loin de la vérité. En fait, il semble bien que la vie déteste Sven Tveskoeg. Paumé sur une planète désertique aux confins de l’univers connu, condamné au fouet pour insubordination : notre soldat commence ses aventures sur les chapeaux de roues. Enfin, ça c’est avant qu’une attaque de ferox ne ravage le camp militaire où il devait subir sa sentence.

À partir de là, vous serez embarqué dans une succession d’aventures toutes plus explosives les unes que les autres. Dès les premières pages, on plonge dans un univers d’une violence inouïe où la survie ne tient qu’à un fil. Si vous cherchez un roman reposant, passez votre chemin et cherchez plutôt du côté de L’Espace d’un an.

David Gunn nous sort volontairement un roman très cru. L’immersion n’est que plus intense, proche de ce qu’on ressent quand on lit du Warhammer 40.000. L’espoir d’une vie sereine semble bien vain dans le monde du Faucheur...