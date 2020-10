Bios : valse avec une planète assassine

Dotée du meilleur de la technologie du Trust Mécaniques & Personnel – avouez que c'est mieux qu'Amazon comme nom ! – la jeune Zoé Fisher arrive toute fringante dans l’avant-poste humain le plu s avancé, en orbite autour de la planète Isis. Ce sera le moment pour elle de tester ses implants flambant neuf, sensés lui permettre de survivre dans les environnements les plus extrêmes.

Quant au lecteur, il aura l’occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement hiérarchique de l’humanité. D’un côté, on a les Terriens et leur organisation carrée au possible. De l’autre, on trouve les Kuipers, premiers colons spatiaux aux mœurs plus libres. Deux peuples différents et pourtant issus de la seule Humanité. C’est d’ailleurs sur ce thème de la dualité que le roman sera axé : Trust contre Kuipers, Humanité contre Isis.

On retrouve ainsi le directeur Terrien bien lèche-botte prêt à tout pour plaire à ses employeurs, peu importent les moyens. On a le scientifique Kuiper un brin rêveur, grand romantique dans l’âme. Il y a aussi le médecin taciturne partagé entre sa morale et son obéissance aux Familles. En bref, tout un petit monde qui va graviter autour de Zoé et surtout de la fameuse Isis. Car s’il y a bien un protagoniste qui est mis en valeur dans Bios, c’est cette planète.