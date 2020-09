Carbone & Silicium, transcender le futur

Selon la scientifique, la supériorité de ses deux protégés vient aussi du fait que leur corps n’est qu’un accessoire. Je n’en dirais pas plus pour ne pas spoiler, mais le cerveau des deux robots et leur corps, qui leur permet de se déplacer, sont deux choses distinctes. Imaginer des individus qui peuvent s’affranchir des problèmes liés à une blessure ou à des incapacités physiques permet de voir la vie d’une façon complètement nouvelle. En cela, peut-on considérer que les robots sont… supérieurs aux humains ?



Mathieu Bablet illustre à merveille cette dissociation entre corps et esprit avec un style graphique différent pour le monde réel et le monde virtuel. Le virtuel n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait penser, constitué de pixels et de couleurs froides. C’est au contraire un magma de pensées dans des tons ocres où les personnages évoluent en flottant. Visuellement, on sent que l’artiste s’en donne à cœur joie, emmenant le lecteur dans des villes peuplées de drones ou dans des monuments historiques indiens vides de touristes.