Grand Central Arena : la vie, c'est comme un saut dans l'hyper-espace...

Hé oui, en plus d’être aussi inerte qu’une grosse brique, le Graal émerge dans une construction qui donne le tournis, une sorte de reproduction miniature de notre système solaire. Bienvenue dans l’Arène !

Le reste du roman de déroulera dans ce lieu mystérieux aux proportions dantesques. Nul ne sait vraiment qui l’a bâti, ni quel est son but. Une seule chose est sûre : chaque civilisation qui découvre le voyage lumière se retrouve coincée ici. Et ça dure depuis des millénaires. Véritable univers dans l’univers, l’Arène est d’un niveau technologique surpassant l’imagination. Et comme vous pouvez vous en douter, les humains ne sont pas les premiers à débarquer là.

Menés par Ariane, nos explorateurs seront vite confrontés aux règles de l’Arène et à ses habitants. Vous voyez un peu la cantina de Mos Esley dans Star Wars ? Son joyeux capharnaüm et ses aliens hauts en couleurs ? L’Arène, c’est un peu ça (mais en moins bordélique et à plus grande échelle). Ici, tout se joue au sein de défis encadrés par la structure intelligente. Des défis qui peuvent mener à l’extinction d’une espèce complète. Oui, l’Arène est un chouette endroit pour se divertir !