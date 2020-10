Les Enfants d'Icare : Arthur C. Clarke dessine une humanité en quête d'élévation

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Nul ne le sait. Et pourtant, l’arrivée de mystérieux vaisseaux argentés – l’argent était visiblement très en vogue au XXème... – va bouleverser notre monde jusque dans ses racines les plus profondes. J’ai eu l’impression de revivre le film Independence Day, les morts à la pelle et les aliens moches en moins !

C’est justement ce que j’ai apprécié dans cette “invasion” façon Clarke. Ici, les envahisseurs ne sont pas hostiles. Ils se contentent de voler au-dessus des grandes villes, sans aucune intention belliqueuse. Pas de rayon de la mort, pas d’extraterrestres au cerveau hypertrophié amateurs de porno, pas de robots tueurs venus du futur à la recherche de John Connor ou autre. C’est d’ailleurs là toute la magie de ce roman : il est d’une douceur revigorante.

Les Suzerains – comme ils se font surnommer par les humains – ne se dévoilent pas. On ne sait rien de leur apparence physique. Ils affirment seulement que leur présence sur Terre est inévitable et que l’explication en sera donnée quand les Hommes seront suffisamment mûrs pour accepter la vérité. Rien que pour ça, on a envie de tourner les pages sans s’arrêter, un vrai coup de génie de la part du papa de 2001 : l’Odyssée de l’espace.