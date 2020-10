Soon dessine un futur plus proche que prévu, entre effroi et espoir

Bien sûr en lisant Soon, on pense à ce qu’on vit aujourd’hui. Dans l’album, une pandémie mondiale a mené à une guerre pour le vaccin. Difficile de lire ça en ce moment sans penser à ce qu’on vit tous. Pourtant, l’album est sorti à l’automne 2019, avant la pandémie de COVID-19. En un sens Thomas Cadène a donc été particulièrement inspiré pour imaginer un tel scénario. Avec son camaïeu de verts et ses mises en pages surprenantes, le dessinateur Benjamin Adam parvient à nous aspirer dans l’œuvre, la rendant captivante bien que parfois glaçante.



Pas de doute, avec ses douze mois au compteur, Soon est une œuvre qui est encore plus d’actualité aujourd’hui qu’au jour de sa sortie. À la lecture du premier chapitre, on pourrait croire qu’il s’agit d’une œuvre moralisatrice. Mais tout n’est pas noir ou blanc dans l’univers de Soon, qui pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Un album à réserver néanmoins à ceux et celles qui ont plutôt l’habitude du médium BD, puisque certaines pages peuvent se révéler un peu déroutantes.