Jachère : votre chronique SF découvre une Terre hors du temps

Vous l’aurez compris, Delias est le genre de personne qui attise l'intérêt de pas mal de monde. L’équipage de la Flambeuse d’Aquitaine va non seulement devoir le récupérer, mais aussi faire face à un traitre dissimulé dans ses rangs. Tout ça en évitant de tomber entre les mains de Jason Halifax, un flic pour le moins zélé qui ne compte pas lâcher l’affaire.

Derrière chacune de ces factions se dissimulent des forces encore plus grandes. D’un côté, on a la société Blue Horizon, détentrice du contrat de la Jachère, mais qui semble cacher de lourds secrets. De l’autre, on a des agents infiltrés de Kathedrale, une sorte de société religieuse secrète aux griffes longues. Et enfin on a le mystérieux traître, lui aussi décidé à mettre la main sur Delias pour le compte d’une autre grande société. Amis amateurs de complots, vous allez vous régaler avec Jachère !

La tension monte lentement mais sûrement tout au long du roman. Les desseins de chacun ne sont révélés qu’au compte-goutte. Et on se rend compte que les traîtres ne sont pas forcément ceux qu’on imagine au premier abord. Ce côté « grand complot interstellaire » m’a scotché du début à la fin. C’est un véritable plaisir que d’assister à ces revirements d’alliances, ces petits coups bas et autres crasseries que se font les personnages entre eux.