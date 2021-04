Invasion : votre chronique SF livre un dernier carré héroïque !

Amateurs de combats spatiaux et de dog fights endiablés, ce roman est pour vous. Il vous met immédiatement dans le bain avec une course poursuite épique à travers une station spatiale et dans la haute atmosphère d’une planète gazeuse. L’occasion pour nous de faire connaissance avec Alester Lanoe, notre intrépide héros.

Dès les premières lignes, l’ambiance est posée : ça va vite, très vite. D. Nolan Clark – de son vrai nom David Wellington – écrit dans un style très brut. L'auteur va à l’essentiel, décrivant l’univers au minimum pour se concentrer sur l’action. On a ainsi l’impression d’être dans le siège du pilote, louvoyant avec dextérité au milieu des obstacles.

Cette entrée en scène fracassante est aussi l’occasion pour l'écrivain d’introduire en quelques pages tous les protagonistes de son histoire : Alester le vieux pilote de chasse, les réfugiées Roan et Doyenne MacRae, Maggs le filou, et surtout mon préféré, le mystérieux Valk, enchâssé dans sa combinaison spatiale. D’autres les rejoindront plus tard, pour former l’unique rempart contre l’invasion de la planète Niraya.