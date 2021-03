Génésis : amour cybernétique et course poursuite intersidérale

Noooooon… Encore une fois, je suis à court de temps pour passer en revue l’intégralité de ma dernière lecture. Bon, vous ne m’en voudrez pas de faire une petite avance rapide : poursuite, combats, rencontre de nouveaux alliés, re-poursuite, naissance de sentiments entre l’humain et la machine, changement du plan « faire péter le portail avec le robot », révélations sur les véritables buts de Mansfield, retour sur Génésis… Pfiou, ça en fait des rebondissements !

Vous l'aurez compris, Génésis est une œuvre très dense, mais pas indigeste pour un sou. Pas comme Les Furtifs quoi. Arrivé à la fin de ce livre, je n’ai eu qu’une envie : me jeter sur le second tome. Ah oui, j’aurais peut-être dû le préciser plus tôt : Génésis est une trilogie dont le troisième tome n’est malheureusement pas encore publié en français. Pas grave, il y a déjà de quoi s’occuper avec les deux premiers romans, le temps que le dernier arrive.

Pour ma part, j’ai adoré ce bouquin. Malgré le côté légèrement téléphoné de la romance entre Abel et Noémi, je me suis laissé prendre au jeu ; et j'ai désormais hâte de savoir ce qu’il va advenir de cet étonnant couple futuriste. « Wait and see » comme le disent si bien nos amis anglophones.

En attendant, je vous dis à très bientôt pour une future chronique littéraire S | F. Longue vie et prospérité !