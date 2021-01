2048 : bienvenue à Newropa, là où le cyberpunk côtoie la magie

Wake up Néo ! Ha non, pardon, c’est un autre élu lui… Reprenons donc avec Miya. On résume : notre héroïne est une jeune rebelle que le système de Newropa révulse. Elle possède un don unique qui lui permet de manipuler de la magie. Rien de surprenant donc à ce qu’elle soit celle qui sauvera le monde de sa fin, l’Apokàlupsis. Oh et j’oubliais au passage : elle est aussi la réincarnation d’un vieux sage Yogi. Rien que ça !

Pour être honnête, c’est probablement à ce moment-là du roman que la plupart des lecteurs risquent de décrocher. On passe en effet sur une grosse partie d’initiation en mode « Tu es l’élue » qui s’éloigne pas mal du monde cyberpunk pour se centrer sur la magie et le mysticisme. Ça a le mérite de casser les codes. Toutefois, j’avoue avoir eu du mal à digérer ce moment et ces histoires de réincarnation.

Malgré tout, il serait dommage de ne pas aller plus loin dans le roman. Il faut savoir qu’on est sur une trilogie, avec trois tomes finalement assez courts et très rapides à lire. Le premier livre fait donc office de lancement, ce qui peut expliquer qu’il patauge parfois dans les concepts abordés. Heureusement, l’équilibre – pas celui de la Force, je vous vois venir - se rétablit vite.