Nous sommes Bob et votre chronique est Légion

Bienvenue en 2133. Bob se réveille d’un long sommeil cryogénique de 117 ans. De quoi laisser au monde (et aux procédés cryogéniques) le temps de changer. Et de fait notre héros n’est plus tout à fait lui-même : il est devenu un réplicant, soit une copie parfaite du cerveau du Bob d’origine. Bien entendu, ledit cerveau a été détruit lors de la procédure, faisant de Robert Johansson un programme informatique sans corps physique.

Ce n’est pas le seul petit incident de parcours que va devoir endurer notre héros. Le monde a totalement changé de visage. Les USA sont maintenant une sorte de dictature religieuse du nom de FAITH qui ferait passer le mandat de Trump pour une utopie pacifiste. Le pays est d’ailleurs passé au bord de la troisième guerre mondiale et la course à l’espace a été relancée à vitesse grand V. Bref, ça fait beaucoup à encaisser pour un esprit qui vient de se réveiller d’un sommeil de 117 ans, surtout quand il apprend qu’il va être balancé dans l’espace aussi vite que possible afin de coiffer les autres pays au poteau…

L’auteur arrive ici à nous mettre un grand coup dans les dents en nous livrant un univers totalement décalé, sorte de caricature de notre monde moderne. On se sent pris aux tripes par ce brusque réveil qui pourrait bien présager de notre futur. Du coup, on comprend mieux pourquoi les autres réplicants deviennent tous plus ou moins cinglés après quelques jours de « vie » !