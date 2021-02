Fondation : vivez la chute d’un empire galactique aux côtés de votre chronique

Il est temps de faire un petit bond dans le temps. À l’instar de la série Cal de Ter – que je vous recommande vivement – Fondation est émaillé de sauts rapides dans l’histoire. On se retrouve ainsi 50 ans après le début de notre histoire, loin du siège de l’Empire. Hari Seldon est décédé. L’auteur laisse la place à d’autres personnages qui vont œuvrer à sauver l’humanité et ses connaissances. En fait non, oubliez le coup de l’encyclopédie, ce n’est que de l’enfumage. Le vrai projet Fondation est bien plus ambitieux. Il vise tout simplement à reconstruire de zéro l’Empire Galactique.

Le déclin a d’ailleurs commencé en périphérie de l’espace connu. Les routes commerciales sont coupées, les planètes sont de plus en plus isolées. Les rebellions éclatent de partout. Seule Terminus prospère grâce à l’héritage de Seldon. Ses dirigeants usent et abusent de stratégies pour éviter l’envahissement par les royaumes voisins, légèrement sur les crocs car ne sachant plus maîtriser l’énergie atomique.

Tout au long des pages, on assiste à un véritable jeu du chat et de la souris entre les divers protagonistes. Complots et intrigues sont au centre du roman d’Asimov. Moi qui ne suis pourtant pas fan de ce genre de récits, je dois dire que j’ai été bluffé par le talent du romancier. On avale les pages sans même s’en rendre compte tellement c’est bien écrit, parfaitement structuré. C’est un combat de paroles qui se mène à un rythme effréné dans un seul but : empêcher la chute du dernier bastion civilisé de l’humanité.