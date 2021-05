Terre… Siècle 24 : l’humanité face à l’IA responsable de son déclin

Que fait une IA qui prend conscience d’elle-même et du monde qui l’entoure ? Apparemment, un peu comme les humains curieux : elle étudie tout ce qui passe à sa portée, y compris, évidemment, les humains. Les robots se mettent ainsi à capturer les Humphs, dont Beïla, la dulcinée de notre héros. Face à ça, Del n’a qu’une option : faire appel à l’aide des tribus du sud, plus intelligentes et mieux équipées que les Humphs.

Et la rencontre se déroule plus que bien. Il faut dire que les fameux « Hommes du sud » sont menés par un descendant de l’un des concepteurs de Pandora. S’il ne possède pas les mêmes connaissances que son ancêtre, il prend tout de même la mesure du danger que fait planer l’IA sur l’humanité. C’est ainsi que se met en place une expédition pour sauver les Humphs et neutraliser la machine.

Les choses s’accélèrent alors, pour nos héros et pour nous, lecteurs. On passe dans une phase plus teintée d'action : l’heure n’est plus aux interrogations et aux découvertes, ça va barder !