Spores! : voyage dans un futur où la mort est reine

Cela faisait un moment que je n’avais plus présenté d’œuvre indépendante. Et encore plus longtemps que je n’avais pas chroniqué de nouvelle. Alors tant qu’à faire, je vous offre les deux en même temps cette semaine !

Spores! est donc un court récit écrit en 2014 par l'ami Olivier Saraja. Ce nom ne sera en effet pas inconnu aux lecteurs les plus assidus de cette humble chronique puisqu'il est aussi l’auteur du très pulp Dino Hunter . On lui doit également l’excellent Zombie Kebab, un roman totalement décalé bourré d’humour noir et de zombies (évidemment).

Mais si j'ai commencé par présenter Dino Hunter dans ces colonnes, c’est au travers de Spores! que j’ai découvert la plume de cet auteur, qui arrive toujours à me faire voyager dans des univers plus improbables les uns que les autres. Aujourd’hui, point de zombies, de dinosaures ou d’aliens. Juste une fable post-apocalyptique au cœur d’un monde envahi par des spores tueuses. Un chouette programme que je vais me faire un plaisir de vous présenter !