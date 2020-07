Disney annonce le report de ses prochains films Star Wars et Avatar

Chaque fin d'année, entre 2022 et 2028, Disney sortira dans les salles obscures au moins un film Star Wars ou Avatar. En clair, nous apprenons aujourd'hui que Avatar 2 sortira désormais le 16 décembre 2022, Avatar 3 le 20 décembre 2024, Avatar 4 le 18 décembre 2026 et Avatar 5 le 22 décembre 2028. Sacré programme pour James Cameron qui a confirmé ces reports via un communiqué sur Twitter.