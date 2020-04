Après Mulan, Le Roi Lion et en attendant Robin des Bois, Disney préparerait un remake... de Hercule !

Super Héros Production

Après, et en attendantet, l'insatiable Disney aurait également dans l'idée de proposer un remake du célèbre (mais sous-côté) dessin animéContrairement à la refonte de, il ne s'agirait pas d'une exclusivité Disney+ , mais bien d'une «», vouée à être lancée au cinéma et à casser (si possible) le box-office. À la réalisation, il se murmure que Jon Favreau pourrait être aux commandes, lui qui a déjà dirigé les filmsetBien sûr, les principales chansons seraient conservées, avec également quelques nouvelles musiques au programme. Reste à savoir maintenant quelle direction prendra ce filmdu côté de chez Disney, et surtout, qui sera l'acteur choisi pour incarner le célèbre fils de Zeus !