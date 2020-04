Robin des Bois : le classique de Disney de 1973 va avoir droit à un remake (sur Disney+)

Robin des Bois, le Remake !

Source : The Verge

Vous vous souvenez de, ce grand classique signé Disney lancé en 1973 ? Et bien bonne nouvelle (ou pas) : le géant américain a décidé de proposer un «» de ce chef d'oeuvre, bientôt en exclusivité sur sa plateforme de streaming Disney+.Selon, il s'agira d'une nouvelle version hybride, qui mélangera des prises de vues réelles et des images de synthèse, un peu à l'instar de la récente refonte du Roi Lion. Le remake conservera bien sûr le côté musical du dessin animé d'origine.Au lancement de Disney+, le groupe a déjà proposé un remake «» d'un de ses grands classiques :. Une version exclusive à Disney+, contrairement àou, qui ont tous deux eu les honneurs d'une sortie au cinéma. Reste à savoir maintenant quand cenouvelle génération sera disponible... Et si ce dernier sera à la hauteur de son illustre modèle de 1973.