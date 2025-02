Récemment invité sur le plateau de C à Vous, Kyan Khojandi, que l'on retrouve également aux commandes de Hot Ones, a indiqué que la pastille humoristique a bien été proposée à la chaîne Canal+, mais que cette dernière aurait refusé le projet. « Ils nous ont dit non », a ainsi indiqué Kyan Khojandi.

Le co-scénariste de Bref, Bruno Muschio, a tenu à en dévoiler davantage dans une récente interview. « On était hyper partants, et c'est à eux qu'on a proposé le projet en premier, mais ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Canal+, ce sont des gens avec qui on a toujours une très bonne relation. Donc, on a été très contents de faire naître la série sur Canal+ ». Des soucis de budget auraient donc contraint Canal+ à décliner.