Canal+ annonce plus d'une nouvelle série par semaine en 2022

En 2022, plusieurs séries qui ont déjà remporté un certain succès reviennent sur Canal+ pour une nouvelle saison. C’est par exemple le cas de Your Honor (saison 2), L'Amie Prodigieuse (saison 3), City On A Hill (saison 3), Babylon Berlin (saison 4), Killing Eve (saison 4), Gomorra (saison 5) ainsi que la sixième et ultime saison de This Is Us.