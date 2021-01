Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime video : les nouveautés de la SVoD en février 2021

Alors qu’un reconfinement semble de moins en moins évitable, l’heure est venue de faire le plein de films, de séries et de documentaires sur les différentes plateformes de streaming, pour passer le temps.

Et ce mois de février sera marqué par le lancement de Star, une nouvelle antenne de Disney+ qui intègrera des films et séries issues des catalogues ABC, 20th Television, FX et 20th Century Studios. De quoi faire de l’ombre aux ténors de la SVoD ? Pas si vite ! Netflix, Prime Video et Apple TV+ ont aussi un catalogue de nouveautés bien chargé à faire valoir ce mois-ci.