Apple renouvelle sa série For All Mankind pour une saison 3 avant même la diffusion de la deuxième

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont apprécié la première saison de For All Mankind : la série Apple TV+ reviendra non seulement pour une saison 2 le 19 février prochain (initialement attendue pour fin 2020, mais légèrement reportée pour cause de production interrompue par la pandémie), mais également pour une saison 3, déjà commandée.

La production de celle-ci ne commencera qu'au printemps prochain, et il faudra donc fort probablement se montrer patient.

Alors que la saison 1 s'intéresse à une version alternative de la course à la Lune entre les USA et l'URSS, où ce sont ces derniers qui posent le pied les premiers là-haut, la saison 2 devrait faire un bond d'une dizaine d'années après ces événements. En pleine Guerre Froide, nul doute que les scénaristes auront de la matière pour tisser leur Histoire alternative.