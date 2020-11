Alors, on regarde ? Moonbase 8, S01E01

Intégralement réalisée par Jonathan Krisel (qui a notamment travaillé sur la ratée Ghosted…), la série est portée devant la caméra par Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly. Ces 4 hommes sont également au scénario de ce qu'on pourra donc appeler « leur bébé ».

Malheureusement, ce « bébé » est pour le moment assez insipide, à défaut d'être véritablement mauvais. Le premier épisode, somme toute correctement produit, se laisse suivre sans réel déplaisir, mais ni réel intérêt non plus. Quelques dialogues et situations fonctionnent, mais il n'y pas non plus de quoi se tenir les côtes de rire.