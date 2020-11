Il crée et programme une Porte des étoiles de Stargate SG-1 avec un Raspberry Pi

Si au départ il pensait que la tâche serait complexe d'un point de vue programmatique (pour relier le tableau à la porte), il a finalement réalisé que le DHD n'était rien de plus qu'un clavier rond avec 39 boutons, et a associé une lumière individuelle à chaque bouton. « Un clavier a déjà plus qu'assez de boutons, tous connectés au Raspberry Bi via le port USB… De cette façon, je n'ai eu besoin que d'un seul fil USB pour les boutons et de quatre fils pour les lumières. J'ai commencé par démonter un vieux clavier Dell qui traînait » a-t-il précisé.