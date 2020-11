La série de zombies Kingdom se paiera un épisode spécial sur Netflix en 2021

En mars dernier, Netflix mettait en ligne la deuxième saison de sa série de zombie venue de Corée, Kingdom. Depuis, l'annonce d'une saison 3 se fait toujours attendre. Toutefois, le service devrait nous donner quelque chose à grignoter en attendant, et annonce l'arrivée en 2021 d'un épisode spécial.

Celui-ci, baptisé Kingdom: Ashin of the North, servira vraisemblablement à présenter Ashin, la mystérieuse femme aperçue dans les ultimes secondes du dernier épisode diffusé. Incarné par l'actrice Jun Ji-hyun, ce personnage est très probablement à l'origine de l'épidémie et il pourrait être l'heure d'obtenir des réponses.

Si vous n'êtes pas encore au fait de cette excellente série médiévale à base de mangeurs de chair, n'hésitez pas à consulter notre épisode du Veilleur d'écran[s] dédié.