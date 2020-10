La série Netflix Resident Evil: Infinite Darkness sera officiellement canon dans l'histoire de la franchise

Produite par TMS Entertainment et mise au point par Quebico, à qui l'on doit déjà le film Resident Evil: Vendetta, la série de Netflix devrait mettre principalement en scène Leon S. Kennedy et Claire Redfield, les deux protagonistes principaux de Resident Evil 2.

A en juger par ce que l'on a pu voir dans le trailer et sur ces deux nouveaux visuels, on peut supposer que l'histoire de la série se déroulera plusieurs années après les événements du deuxième opus. Les deux personnages semblent en effet plus âgés et mieux préparés aux horreurs qui les attendent.

A en croire le tweet de Netflix, cette série s'inscrira dans l'histoire officielle de la saga et servira donc à approfondir le lore déjà fourni et tortueux de la franchise de Capcom.