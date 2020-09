Resident Evil Village : une version PS4 / Xbox One envisagée

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

À elles seules, la PS4 et la Xbox One représentent un parc de plus de 160 millions de consoles installées dans le monde. Il est donc pour le moins logique que les éditeurs souhaitent encore profiter des machines actuelles pendant plusieurs années. C'est aussi une manne financière non négligeable dans cette période incertaine avec la crise du coronavirus.

Pour ce qui est de l'impact qu'une telle décision peut avoir sur le rendu des jeux « next-gen », il va falloir encore patienter pour le mesurer réellement. Mais il est clair qu'avec la 4K native, un meilleur framerate, des temps de chargement réduits ou encore le ray tracing, les joueurs PS5/Xbox Series X seront sans doute grandement avantagés.

Enfin, rappelons que tout le monde n'aura pas la chance (ou même le budget) de pouvoir s'acheter une nouvelle console en novembre.