Resident Evil Village : Capcom promet qu'il n'y aura aucun temps de chargement

Les développeurs de ce Resident Evil Village ont ensuite pris la parole. Nous avons appris que cet opus reprendra la vue à la première personne et utilisera la nouvelle version du moteur RE Engine. Grâce à la puissance des nouvelles consoles, Capcom déclare que l'aventure sera jouable sans aucun temps de chargement. Pour finir, un inventaire inédit sera de la partie et le gameplay sera un peu plus tourné vers l'action.