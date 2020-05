Silent Hill : un opus exclusif à la PS5 serait bien en développement

En mars dernier, des rumeurs évoquaient déjà un possible Silent Hill exclusif à la PS5 . Mieux encore, deux jeux auraient été en développement, dont l'épisode annulé en 2015 intitulé Silent Hills. Aujourd'hui, un autre insider a partagé des informations inédites à ce sujet sur Twitter. Ce qui est certain, c'est que la saga devrait effectuer son grand retour dans les mois qui viennent.

Ainsi, l'insider Dusk Golem a confirmé sur Twitter qu'un reboot léger (soft reboot) de Silent Hill est actuellement produit au sein de SIE (Sony Interactive Entertainment) Japan Studios. Le projet aurait commencé début 2019 et il s'agirait d'une exclusivité PS5 . De plus, Keiichiro Toyama s'occuperait de la réalisation et le titre serait déjà jouable en interne. Une démo pourrait être présentée peu de temps après l'annonce.

Contrairement aux précédentes rumeurs, ces nouveaux bruits de couloir précisent que Hideo Kojima ne participe pas au développement et que le Silent Hills teasé avec la démo P.T n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, Sony n'aurait pas non plus racheté les droits de la saga à Konami.