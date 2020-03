Un reboot de la saga Silent Hill et du jeu Silent Hills en chantier chez Sony

© Konami

La renaissance d'une licence

We have learned from multiple sources that a Silent Hill series Reboot & Silent Hills revival are both in the works by Sony.



Voici une véritable surprise que les joueurs n'attendaient probablement plus. En 2014, la PS4 accueillait une terrifiante démo nommée. Cette dernière servait en réalité de trailer jouable qui annonçait la venue desur PS4. Cet opus devait être développé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro, avec un certain Norman Reedus au casting. Hélas, le jeu n'est jamais sorti et cette « dream team » a finalement donné naissance à un certainAujourd'hui, le site Rely on Horror revient avec d'excellentes nouvelles. D'après plusieurs sources, Sony travaillerait à la fois sur un reboot de la sagaet sur une sorte de "renaissance" du jeuLe premier serait développé depuis un an chez SIE Japan Studio et chapeauté par Keiichiro Toyama, le réalisateur de l'épisode PlayStation sorti en 1999. En ce qui concerne le second, il s'agirait bien duannulé en 2015. Sony essaierait même de rabibocher Kojima Productions et Konami pour que le projet puisse être relancé.Pour le moment, Rely on Horror ne sait pas si Sony a racheté la licence dans son intégralité ou si le constructeur japonais se chargera uniquement d'éditer le (ou les) prochain opus. En janvier dernier, c'est le site Eurogamer qui affirmait que deux jeux Silent Hill étaient en préparation mais chez Konami cette fois. Bref, il est difficile de déceler le vrai du faux face à toutes ces rumeurs.Affaire à suivre donc...