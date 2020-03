Death Stranding sortira sur PC le 2 juin 2020

Une version boostée

Source : Allgames

C'est l'éditeur 505 Games qui assurera la distribution du jeu du célébrissime Hideo Kojima sur nos chers ordinateurs.sortira le 2 juin prochain sur PC et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là ! En effet, le titre sera disponible simultanément sur Steam et via l'Epic Games Store. Il n'y aura donc pas de polémique sur la boutique choisie pour accueillir cet excellent jeu.Les joueurs qui attendaient avec impatience cette version PC seront largement récompensés. Ainsi, ce portage proposera dès sa sortie un mode photo, un meilleur framerate, une compatibilité avec les écrans ultra-larges et contenu supplémentaire issu de la licence. Nous ne connaissons pas encore la nature des éléments tirés de la saga de Valve.En pré-commandantsur PC, les joueurs obtiendront des fonds d'écran HD et du contenu in-game. La bande originale ou encore des artworks digitaux seront également de la partie. Pour célébrer cette annonce, 505 Games et Kojima Productions proposent actuellement d'autres fonds d'écran et sonneries en libre accès sur le site officiel du jeu