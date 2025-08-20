Basé sur la dernière génération de dalle QD-OLED signée Samsung Display, l’écran promet un contraste infini, une excellente précision colorimétrique et une luminosité HDR culminant à 1000 cd/m². Annoncé à 999 dollars, le G6 se positionne sur le segment haut de gamme avec un tarif qui reste néanmoins compétitif par rapport à d'autres modèles.

Avec ces nouvelles références, Samsung cherche à consolider sa place de leader sur les moniteurs, aussi bien LCD qu'OLED.