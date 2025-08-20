Samsung profite de la Gamescom 2025 pour dévoiler l’Odyssey G7 (G75F), un nouveau moniteur gaming ultra-large, mais aussi l'Odyssey G6 (G60SF), son premier écran QD-OLED culminant à 500 Hz !
Décliné en deux formats, un de 37 pouces en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et l'autre de 40 pouces en W-UHD (5120 x 2160 pixels), Samsung propose deux écrans pensés pour offrir une expérience immersive sans compromis sur les performances. D'un autre côté, l'OLED atteint des sommets avec le G60SF.
Deux formats, deux philosophies
Avec une surface d’affichage 32 % plus grande qu’un 32", le modèle 40 pouces vise les joueurs à la recherche de confort visuel, d'immersion, et pourquoi pas d'un usage productif confortable. Le format 16:9 du modèle de 37 pouces reste plus classique, mais tout aussi réactif, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz contre 180 Hz pour le 40" et son format 21:9 avec sa résolution "5K2K".
Les deux versions adoptent une dalle VA incurvée (1000R), s'affichent avec un temps de réponse de 1 ms et une compatibilité HDR avec la certification VESA DisplayHDR 600, l'HDR10+ Gaming, alors que la luminosité annoncée est seulement de 350 cd/m².
Enfin, Samsung équipe son Odyssey G7 d’une connectique à la hauteur avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, et la fonction Auto Source Switch+, qui détecte automatiquement les appareils connectés ou allumés pour basculer instantanément sur la bonne source. De quoi éviter les manipulations fastidieuses quand on passe d’une console à un PC ou d’un dock à une box.
Le modèle 37 pouces est déjà commercialisé en Corée, en Europe et en Amérique du Nord. Le 40 pouces est quant à lui attendu d'ici à la fin 2025. Aucune indication de prix n’a encore été communiquée, mais Samsung vise clairement un positionnement premium.
500 Hz sur l'OLED !
Autre annonce, celle de l'écran Odyssey OLED G6 (G60SF). Ici, Samsung s’adresse sans détour aux joueurs les plus exigeants, ceux pour qui chaque milliseconde compte, mais qui refusent de sacrifier la qualité d’image.
Ce moniteur de 27 pouces combine en effet une définition QHD (2560 x 1440 pixels) à un taux de rafraîchissement record de 500 Hz, rendu possible grâce au DisplayPort 1.4 avec compression DSC. Une solution efficace, même si l’absence de DisplayPort 2.1 pourra faire tiquer les puristes qui espéraient une bande passante native sans DSC. Pour rappel, la dernière dalle OLED de LG Display propose quant à elle une fréquence de 480 Hz, capable néanmoins de monter jusqu'à 720 Hz en abaissant la définition.
Basé sur la dernière génération de dalle QD-OLED signée Samsung Display, l’écran promet un contraste infini, une excellente précision colorimétrique et une luminosité HDR culminant à 1000 cd/m². Annoncé à 999 dollars, le G6 se positionne sur le segment haut de gamme avec un tarif qui reste néanmoins compétitif par rapport à d'autres modèles.
Avec ces nouvelles références, Samsung cherche à consolider sa place de leader sur les moniteurs, aussi bien LCD qu'OLED.
Source : communiqué de presse